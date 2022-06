Calciomercato US Avellino: prime intese, ora le uscite. Gli scenari Tre operazioni definite, in tanti pronti a salutare il club biancoverde: le ultime

Era il primo obiettivo posto dalla proprietà al termine dell'unico match giocato dall'Avellino nei playoff e perso contro il Foggia: il cambiamento radicale all'interno della rosa. Le tre operazioni praticamente definite con gli arrivi di Daniele Franco, Marco Garetto e Giuseppe Guadagni valgono la riprova della volontà di determinare una modifica netta ai vari reparti e i contatti con gli agenti dei calciatori del gruppo 2021/2022 sono costanti. Per diverse pedine c'è la prospettiva di proseguire la carriera in Campania.

Attaccanti - Riccardo Maniero è seguito con attenzione dalla Turris, ma c'è pure il Monopoli. Vincenzo Plescia dovrebbe essere girato in prestito dall'Avellino e il neopromosso Cerignola pensa alla punta palermitana. Il club pugliese, chiamato a ridefinirsi per affrontare il campionato di terza serie, potrebbe pescare e non poco dalla lista degli esuberi in terra irpina.

Centrocampisti - È il caso di Alessandro Mastalli, ma per l'ex Juve Stabia non c'è solo il Cerignola con la proiezione del cambio di girone. La Virtus Entella rinnova le attenzioni per Salvatore Aloi come già accaduto in precedenti sessioni di mercato. Giuseppe Carriero piace all'Ancona e chissà che il nativo di Desio non sia il legame con i dorici per Alex Rolfini, obiettivo in entrata per l'attacco al pari di Franco Ferrari del Napoli, reduce dal prestito al Pescara. Entrambi i profili hanno fatto la differenza in termini realizzativi nel girone B.

Difensori - La novità di giornata è rappresentata dai rumors provenienti dalla Serie B per Alberto Dossena. Il centrale bresciano è legato all'Avellino con un contratto che scadrà nel 2023, ma c'è il diritto di recompra in favore dell'Atalanta con il Frosinone che appare interessata al calciatore. I biancoverdi sarebbero disposti a privarsi di Dossena unicamente con un'entrata economica di valore per la sessione estiva, utile per ridefinire il reparto. Il Cerignola guarda anche a Fabio Tito, che però potrebbe giocare per la squadra della sua città, la Juve Stabia: ipotesi Castellammare per l'esterno. Simone Ciancio e Gennaro Scognamiglio sono ai saluti al pari di Daniele Mignanelli, pronto al cambio di girone con il ritorno presumibile nel raggruppamento B. La Turris pensa a Luigi Silvestri, ma sul siciliano ci sono anche altre società.

Portieri e prestiti - Francesco Forte risulta seguito da diverse compagini: nel girone C c'è il Taranto del direttore sportivo avellinese, Nicola Dionisio. Gabriele Bernardotto, rientrante dopo il prestito al Teramo, dovrebbe restare all'ombra del Partenio: l'attaccante sarà biancoverde almeno per le prime battute della nuova stagione. Andrea Sbraga saluterà l'Irpinia: a meno di clamorose sorprese la carriera del difensore, reduce dalla parentesi alla Turris, non proseguirà ad Avellino.