Braglia pensa a un ex Avellino: lupi spettatori interessati, il motivo Serie C, rumors dall'Umbria anche per un altro calciatore biancoverde

Piero Braglia riparte dal Gubbio. Il tecnico maremmano ha definito l'accordo con gli umbri per un biennale e sarà seguito dal suo vice, Domenico De Simone, e dal preparatore atletico, Vito Barberio. Ecco subito i primi rumors di mercato per la società eugubina, che punterà su Michal Lewandowski per la porta. Il polacco, classe '95, è reduce dall'avventura con l'ACR Messina, ma spunta un intreccio da richiamo biancoverde. Nel mirino dei rossoblu ci sarebbe Sonny D'Angelo. Il centrocampista palermitano è stato allenato da Braglia ad Avellino e il direttore sportivo del Gubbio, Davide Mignemi, ha condiviso con il calciatore l'esperienza alla Sicula Leonzio. Il siciliano non ha chiuso la stagione con un vero ruolo da protagonista in maglia Reggiana. Acquistato a gennaio e legato fino al 2024 ai granata, D'Angelo non ha confermato gli standard del percorso in Irpinia. L'ex centrocampista dei lupi potrebbe generare un bonus all'Avellino in caso di cessione della Reggiana (c'è la percentuale sulla successiva rivendita nell'accordo stipulato tra i due club), ma in virtù dei due anni di contratto è possibile anche la soluzione del prestito. Da rumors provenienti dall'Umbria anche Fabio Tito è seguito con attenzione dal Gubbio di Braglia.