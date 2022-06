Mercato US Avellino 2022/2023, il focus in ogni reparto e gli aggiornamenti Serie C: dal centrocampo a 5 a quello a 4 con la difesa confermata a 3 e l'attesa del bomber

La prospettiva degli arrivi di Lorenzo Moretti per la difesa e di Simone Giordano per il centrocampo: prende sempre più forma l'undici dell'Avellino, strutturato sul 3-4-3 (3-4-2-1) di Roberto Taurino con le idee di mercato, i primi accordi - raggiunti e solo da ufficializzare - e i cambi di ruolo per alcune pedine rispetto al recente passato. È il caso di Agostino Rizzo e Claudiu Micovschi, inquadrati rispettivamente nel pacchetto difensori e attaccanti sul sito ufficiale del club, ma che vanno contati nella batteria di esterni con l'obiettivo di coprire tutta la fascia.

Per la porta c'è sempre Andrea Fulignati in pole con Francesco Forte in uscita. In difesa Moretti dovrebbe essere l'under e sarà essere definito l'arrivo di altri due elementi per completare il reparto. A centrocampo si riparte da Antonio Matera e sono già pronti Daniele Franco, Marco Garetto e Manuel Ricciardi con Giordano nel mirino. Per l'ormai ex Ascoli (fascia destra) e per il genovese, di proprietà della Sampdoria (fascia sinistra), vale il discorso di Rizzo e Micovschi: sono idealmente da inserire tra gli esterni. In attacco ci sono quattro conferme e l'attesa è legata al nuovo bomber con Riccardo Maniero in uscita: resta la pista Franco Ferrari (con il jolly Giuseppe Ambrosino) dal Napoli, ma anche quella che porta a Eric Lanini del Parma, rientrato dalla Reggiana.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Forte, Pizzella

In uscita: Forte

Mercato: Fulignati

Difensori

Confermati: Bove, Dossena

In uscita: Sbraga, Scognamiglio, Silvestri

Mercato: Moretti

Esterni

Confermati: Micovschi, Rizzo

In uscita: Ciancio, Tito, Mignanelli

Mercato: Giordano

In arrivo: Ricciardi

Centrocampisti

Confermati: Matera

In uscita: Aloi, Carriero, De Francesco (scadenza), Kragl (scadenza), Mastalli

In arrivo: Franco, Garetto

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio, Murano, Kanoute, Bernardotto (valutazione nel ritiro)

In uscita: Maniero, Plescia

Mercato: Ferrari, Ambrosino, Lanini

In arrivo: Guadagni