Avellino-Moretti, l'agente del difensore nella sede dell'Inter: la situazione Pista calda anche quella che porta a Giordano della Sampdoria, reduce dal prestito al Piacenza

Da una parte l'episodio singolare con il direttore sportivo dell'Avellino, Enzo De Vito, costretto a sporgere denuncia per tentata truffa e sostituzione di persona contro un uomo che attraverso l'utenza telefonica si è presentato a nome del ds biancoverde contattando alcuni calciatori, dall'altra il vero lavoro sottotraccia dei biancoverdi. Il club irpino segue con attenzione Lorenzo Moretti. Il suo agente, Alessandro D'Amico, ha raggiunto la sede dell'Inter nel pomeriggio per parlare del futuro del classe 2002, reduce dall'avventura alla Pistoiese, e del fratello gemello Andrea, sempre di proprietà dell'Inter e protagonista nella Primavera campione d'Italia. Lorenzo Moretti potrebbe essere il terzo a destra nella difesa immaginata da Roberto Taurino per il 3-4-3 e dovrebbe vivere almeno i primi giorni del ritiro della prima squadra nerazzurra come Andrea. Non c'è solo l'Avellino su Moretti, ma l'ottimo rapporto tra De Vito, atteso a Milano per i prossimi giorni, e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, può aprire all'intesa. Sul tavolo non ci sarebbe solo il prestito, ma anche la cessione a titolo definitivo e l'opzione di recompra da parte dell'Inter. Si lavoro all'accordo, che i lupi cercano anche per Simone Giordano. L'esterno sinistro, classe 2001, è rientrato alla Sampdoria dopo il prestito al Piacenza con ruolo da titolare (33 presenze, una rete e 6 assist) nell'avventura in Emilia.