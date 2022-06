Mercato US Avellino, due profili under per la difesa Serie C: attesa per le cessioni, prosegue la corsa sui giovani per il nuovo gruppo

Un over per la porta, altri due under nel mirino con lo sguardo rivolto alla difesa. Andrea Fulignati appare in netto vantaggio per prendersi la maglia da titolare dell'Avellino e la dirigenza biancoverde guarda con attenzione a due classe 2002 per il reparto arretrato. Lorenzo Moretti è reduce dall'avventura con la Pistoiese: 31 gare giocate nel girone B di Serie C, un gol realizzato nell'ultima stagione con il rientro all'Inter per fine prestito. Il percorso del difensore centrale, nativo di Magenta, utilizzato in coppia nell'esperienza in Toscana, ma che ha lavorato tanto in passato da terzo a destra (il sistema di gioco biancoverde 2022/2023 sarà con la difesa a 3), dovrebbe proseguire in terza serie, ma con un cambio di obiettivi stagionali, che può arrivare con l'Avellino. A Moretti si aggiunge Luca Stanga. Al club irpino piace il profilo del giovane scuola Milan, chiamato alla prima esperienza di continuità in prima squadra dopo gli anni nelle under rossonere anche con ruolo da capitano. Stanga ha esordito in Serie A il 9 gennaio scorso nei secondi finali di Venezia-Milan.