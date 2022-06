Avellino: Fulignati in pole per la porta. Cessioni, si entra nel vivo Serie C, novità per la data d'inizio del ritiro biancoverde 2022 a Mercogliano

Andrea Fulignati in pole per la porta, ma l'ultima parola spetterà allo staff tecnico. Sarà condivisione massima della scelta finale come già accaduto per i precedenti colpi (manca solo l'annuncio per Daniele Franco, Giuseppe Guadagni, Marco Garetto e Manuel Ricciardi). L'Avellino è al lavoro per l'ingaggio del portiere titolare, dell'uomo che prenderà il posto di Francesco Forte, cercato con forza dal Taranto, ma che difficilmente troverà l'accordo con il club rossoblu: l'estremo difensore calabrese attende altre piste di mercato.

Fulignati spicca nella lista: il classe '94 ha vinto il campionato di Serie C nel 2020/2021 con il Perugia con la titolarità persa solo nelle battute finali, ha vissuto da secondo la scorsa stagione di Serie B in Umbria e vuole ritrovare i pali con continuità e con l'opportunità di rigiocarsi importanti chance promozione. Non è il solo nelle idee del direttore sportivo, Enzo De Vito. Poche ore fa era rispuntato con decisione il profilo di Simone Ghidotti, classe 2000, di proprietà della Fiorentina, reduce dall'ottima stagione con il Gubbio.

Dal portiere titolare può prendere decisamente forma l'ingresso degli over del nuovo gruppo, ma è attesa per gli ultimi under che saranno inseriti e per le cessioni. Filtra sempre fiducia in casa Avellino. Alcuni calciatori potrebbero essere avversari degli irpini nel prossimo campionato. Il Monopoli conferma lo sguardo attento all'evoluzione della rosa biancoverde e dopo aver pensato a Riccardo Maniero guarda a Salvatore Aloi, seguito sempre dalla Virtus Entella, e a Giuseppe Carriero, che piace all'Ancona. I due centrocampisti potrebbero risultare jolly per arrivare ad altre pedine, ma c'è ancora tempo. Il margine di sicurezza per evitare lo scenario da braccio di ferro con i calciatori nel ritiro è fissato idealmente per il 15 luglio, a distanza minima dal via della preparazione precampionato, che sarà anticipata di qualche giorno rispetto alle previsioni di qualche settimana fa (23 luglio - 7 agosto) come ormai certificato all'arrivo della sabbia silicea allo stadio comunale di Mercogliano.