Avellino, pallone e clessidra: l'attesa social di Guadagni. Il punto sul mercato Profili giovani pronti all'ufficialità e all'ingresso nella rosa biancoverde

Un pallone con una clessidra: ecco le emoticon utilizzate da Giuseppe Guadagni, promesso sposo dell'Avellino in compagnia di Daniele Franco, Marco Garetto, Manuel Ricciardi, con Raffaele Russo che entra nella lista di chi sarà biancoverde per il 2022/2023 e i profili di Lorenzo Moretti e Simone Giordano in rampa di lancio e che sembrano pronti all'ingresso (per il difensore e il centrocampista la prossima settimana sarà decisiva).

È già chiaro il percorso in entrata. Inizia a muoversi anche quello in uscita. A meno di clamorose sorprese, Giuseppe Carriero risolverà il suo contratto con l'Avellino. Per la porta Simone Ghidotti appare di nuovo in vantaggio su Andrea Fulignati, ma il primo vorrebbe attendere alcune piste di Serie B. Nel caso di terza serie c'è la società irpina in pole per l'estremo difensore, reduce dalla stagione vissuta da protagonista a Gubbio. L'immagine social postata da Guadagni chiarisce l'attesa dei futuri lupi, pronti ad entrare nella rosa e che saranno ufficializzati dal primo luglio in poi: ultimi veri giorni di vacanza prima di un ritorno ad Avellino o di un cambio di città per i calciatori partenti.