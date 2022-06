Avellino, novità per l'attacco. Carriero verso l'addio, la modalità Weekend di analisi prima dell'affondo su alcune pedine in entrata nella prossima settimana

Raffaele Russo appare vicino all'accordo con l'Avellino. Il classe '99, nativo di Capua, è stato protagonista nell'ACR Messina con 3 gol e 4 assist in 28 gare giocate nel girone C da esterno offensivo sinistro della squadra peloritana, ma non è l'unico jolly nelle idee biancoverdi. Spunta il profilo di un altro classe '99, quello di Michael Liguori, ala destra del Campobasso, autore di 11 reti e 9 assist nelle 34 presenze con il Campobasso nel raggruppamento meridionale. Rispetto a Russo, in scadenza, Liguori ha ancora un anno di contratto con il club molisano. Nel frattempo, c'è anche il nome di Luigi Cuppone nei radar della società irpina. La punta centrale di Nardò, classe '97, è reduce da un'annata divisa tra il Cittadella e il Potenza: con i lucani ha realizzato 8 reti con 2 assist in 14 partite. Nel frattempo, si corre in un fine settimana di analisi prima dell'affondo per alcuni calciatori. È il caso di Lorenzo Moretti per la difesa e di Simone Giordano per il centrocampo, mentre si registra la concorrenza del Catanzaro per l'estremo difensore Andrea Fulignati. Per la porta c'è sempre l'ipotesi Simone Ghidotti. Sul fronte uscite, Giuseppe Carriero dovrebbe essere il primo dei big a salutare, ma a meno di clamorose sorprese non sarà ceduto dall'Avellino. Il sodalizio e il centrocampista di Desio troveranno l'accordo per la risoluzione del contratto.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Forte, Pizzella

In uscita: Forte

Mercato: Fulignati, Ghidotti

Difensori

Confermati: Bove, Dossena

In uscita: Sbraga, Scognamiglio, Silvestri

Mercato: Moretti

Esterni

Confermati: Micovschi, Rizzo

In uscita: Ciancio, Tito, Mignanelli

Mercato: Giordano

In arrivo: Ricciardi

Centrocampisti

Confermati: Matera

In uscita: Aloi, Carriero, De Francesco (scadenza), Kragl (scadenza), Mastalli

In arrivo: Franco, Garetto

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio, Murano, Kanoute, Bernardotto (valutazione nel ritiro)

In uscita: Maniero, Plescia

Mercato: Ferrari, Ambrosino, Lanini, Cuppone

In arrivo: Guadagni, Russo