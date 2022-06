Avellino, a un passo l'esterno offensivo Raffaele Russo Classe 99, l'ultima stagione ha giocato nell'ACR Messina

L'Avellino è a un passo da Raffaele Russo, esterno offensivo, classe '99, l'ultima stagione giocata a Messina. Scuola Napoli, buona propensione offensiva, è un jolly che può tornare utile a Roberto Taurino. Arriverebbe in Irpinia a titolo definitivo. Parallelamente il ds Enzo De Vito sta accelerando per due under. Per Simone Giordano e Lorenzo Moretti è ben avviato il discorso rispettivamente con Inter e Sampdoria ma soprattutto sul secondo c'è da battere una folta concorrenza. Sul fronte cessioni Carriero, Aloi e Maniero sono finiti nei radar del Monopoli.