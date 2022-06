US Avellino, tabella mercato: si apre la settimana di Giordano e Moretti Focus difesa, centrocampo e attacco. Sui big accelerazione per ora bloccata dalle mancate uscite

L'Avellino è vicinissimo a inserire Raffaele Russo nella batteria degli esterni offensivi. Il nativo di Capua, classe '99, saluterà l'ACR Messina e a meno di clamorose sorprese firmerà con il club biancoverde. L'ex Napoli è nella lista dei calciatori già bloccati dal direttore sportivo, Enzo De Vito, in compagnia di Daniele Franco, Marco Garetto, Giuseppe Guadagni e Manuel Ricciardi. Sono almeno 5 le pedine che arriveranno a parametro zero e che, quindi, rientreranno nell'ottica della patrimonializzazione societaria, ma sta per iniziare la settimana decisiva per altri due colpi.

Simone Giordano appare destinato all'arrivo in prestito in Irpinia. Il suo profilo spuntava nei rumors sin dai primi giorni di giugno ed è tornato d'attualità nell'ultima decade del mese. Il terzino sinistro, classe 2001, ha disputato un'ottima stagione con il Piacenza e sarà girato dalla Sampdoria a titolo temporaneo. Per Lorenzo Moretti c'è, invece, la prospettiva di un acquisto dall'Inter, ma con diritto di recompra in favore dei nerazzurri: il prestito non è l'unica soluzione nello scenario per il difensore centrale, classe 2002, reduce dall'avventura con la Pistoiese e che in caso di conferma in C vuole lottare per la promozione in Cadetteria.

Il finale del mese per gli under, da inizio luglio caccia ai big: inizieranno i ritiri delle squadre di Serie A e Serie B e, passo dopo passo, sarà chiarito il futuro di tanti calciatori ai margini dei progetti tecnici. Dal sogno Franco Ferrari dal Napoli al jolly Eric Lanini dal Parma passando per altri giovani, come Giuseppe Ambrosino, protagonista con l'Italia Under 19 all'Europeo di categoria. Per l'attacco piace Luigi Cuppone e si aggiunge il nome di Diego Gambale, prima punta del Montevarchi (12 gol e 4 assist nel girone B, scadenza 2024).

Per la porta potrebbe spuntare un nome a sorpresa. Simone Ghidotti sembra deciso ad attendere la proiezione Serie B e Andrea Fulignati non è più il favorito dopo una valutazione da parte dello staff tecnico. Sull'estremo difensore del Perugia c'è, inoltre, il Catanzaro. Sul fronte uscite sarà risoluzione con Giuseppe Carriero.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Forte, Pizzella

In uscita: Forte

Mercato: Ghidotti, Fulignati

Difensori

Confermati: Bove, Dossena

In uscita: Sbraga, Scognamiglio, Silvestri

Mercato: Moretti

Esterni

Confermati: Micovschi, Rizzo

In uscita: Ciancio, Tito, Mignanelli

Mercato: Giordano

In arrivo: Ricciardi

Centrocampisti

Confermati: Matera

In uscita: Aloi, Carriero, De Francesco (scadenza), Kragl (scadenza), Mastalli

In arrivo: Franco, Garetto

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio, Murano, Kanoute, Bernardotto (valutazione nel ritiro)

In uscita: Maniero, Plescia

Mercato: Ferrari, Ambrosino, Lanini, Cuppone, Liguori, Gambale

In arrivo: Guadagni, Russo