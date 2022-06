Mercato US Avellino, c'è un club di Serie B su Giordano: le ultime La titolarità in Irpinia o la nuova sfida al livello più alto dopo la stagione a Piacenza

A Milano per assicurarsi altri due under, Lorenzo Moretti e Simone Giordano, ma su uno dei profili immaginati dall'Avellino per il 2022/2023 c'è anche l'interesse di un club di Serie B. L'Ascoli guarda con attenzione a Giordano. L'esterno sinistro classe 2001, di proprietà della Sampdoria, rientrato alla base dopo l'ultimo campionato vissuto da protagonista a Piacenza (33 presenze, una rete e 6 assist), piace agli irpini e ai marchigiani, che saranno allenati da Christian Bucchi nella prossima stagione. Il nuovo tecnico dell'Ascoli e il calciatore genovese si sono sfidati nel girone A 2021/2022 (Bucchi ha guidato la Triestina). Ora, nel caso di un forte pressing dei bianconeri, che presentano la prospettiva Serie B rispetto all'Avellino, conterà la forza della trattativa avviata da giorni, del contatto diretto tra i lupi e la Samp, e la volontà del calciatore (titolarità all'ombra del Partenio, una nuova sfida ad Ascoli). La proiezione di Giordano in biancoverde è il ruolo decisivo su tutta la fascia sinistra del 3-4-3 di Roberto Taurino, mentre Bucchi opta abitualmente per un sistema tattico con la difesa a 4, come accaduto nell'avventura a Trieste. La modalità dell'operazione non cambia: Giordano dovrebbe prima rinnovare con i doriani, proprietari del cartellino.