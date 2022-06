Avellino, sfuma una pista per la porta. La prospettiva per l'estremo difensore Appariva in pole nella scorsa settimana, poi il cambio di idee e l'accelerazione di una rivale

Andrea Fulignati ripartirà da Catanzaro. Il portiere toscano, classe '94, appariva in pole per la porta dell'Avellino nella scorsa settimana, ma con un cambio di idee dello staff tecnico biancoverde e annessa accelerazione dei calabresi, che ha acquistato l'estremo difensore a titolo definitivo (Fulignati era legato al Perugia fino al 2024), la società irpina dovrà cambiare prospettiva per i pali, come già avvenuto dallo scorso weekend, quando ormai è chiaro il futuro dell'empolese con il Catanzaro e lo scenario in casa Avellino. Resta in piedi la pista che porta a Simone Ghidotti. Il classe 2000, di proprietà della Fiorentina, è reduce dall'avventura al Gubbio e sembra attendere una chiamata dalla Serie B, ma il profilo di Ghidotti vale come l'identikit per i lupi: l'Avellino cerca un portiere giovane, ma già pronto al ruolo da titolare in terza serie.

La nota ufficiale del Catanzaro - "È Andrea Fulignati il nuovo portiere delle Aquile. Toscano di Empoli, 27 anni, l’estremo difensore arriva a titolo definitivo dal Perugia, società con cui ha militato nelle ultime tre stagioni e con cui nel 2021 ha conquistato la promozione in cadetteria. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Fulignati ha vestito in serie B, oltre a quella del Perugia, le maglie di Trapani e Cesena, e ha avuto esperienze in serie A con Palermo, Empoli e Spal. Si lega al club giallorosso con un contratto biennale".