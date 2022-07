Avellino, attesa per l'attacco: da Pescara possibile segnale social di Ferrari Clessidra e pallone come Guadagni, ma con riferimento alla piazza abruzzese

Cresce l'attesa per le visite mediche e gli annunci in casa Avellino. L'elenco presenta i nomi del portiere Richard Marcone, dell'esterno Manuel Ricciardi (accordo biennale con l'ormai ex Ascoli), dei centrocampisti Daniele Franco e Marco be degli attaccanti Giuseppe Guadagni e Raffaele Russo. Per la prossima settimana sono previsti i controlli di rito per alcuni calciatori, le ufficializzazioni degli accordi raggiunti da tempo e dovrebbe aggiungersi l'accelerazione per Lorenzo Moretti. Il difensore dell'Inter, classe 2002, è vicinissimo ai lupi. La piazza biancoverde attende lo sprint per i big in entrata e in uscita verso il ritiro di Mercogliano.

Franco Ferrari, idea biancoverde per l'attacco, lancia un possibile segnale social: la punta di Rosario, di proprietà del Napoli, ha pubblicato una clessidra e un pallone come emoticon in una storia Instagram con cui ha sottolineato le ore trascorse per relax e shopping a Pescara, nella città dove è stato protagonista nella scorsa stagione con 17 reti nel girone B di Serie C. Ferrari è nei rumors relativi all'Avellino da diverse settimane e non ha nascosto la priorità data ai biancazzurri per il feeling confermato anche via social dall'Abruzzo nelle scorse ore. Nel frattempo, due club di terza serie hanno ricevuto parere negativo dalla Covisoc e rischiano l'esclusione.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

In uscita: Forte (2023)

In arrivo: Marcone

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Mercato: Moretti, Celiento

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

In arrivo: Ricciardi

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

In arrivo: Franco, Garetto

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)

Mercato: Ferrari, Ambrosino, Lanini, Cuppone

In arrivo: Guadagni, Russo