Avellino, a Lioni contro l'ex Marasco. Mercato, la piazza attende nuovi colpi Sfida in provincia per la squadra biancoverde. Taurino recupera alcune pedine

Nuova amichevole alle 17.30, questa volta in provincia, per l'Avellino. I biancoverdi saranno di scena allo stadio "Nino Iorlano", affronteranno la Polisportiva Lioni, allenata dall'ex calciatore dei lupi, Antonio Marasco, protagonista al "Partenio" dal 1991 al 1996. Sarà l'occasione per altre prove tecniche dopo il ko contro la Primavera della Roma e il pari con la Casertana: risultati che vengono presi in considerazione quanto basta dallo staff tecnico, più attento agli aspetti legati alla preparazione, ma che non sono piaciuti tantissimo alla piazza.

A Lioni Taurino dovrebbe ritrovare Richard Marcone, Agostino Rizzo, Mamadou Kanoute e Jacopo Murano. La tifoseria attende novità dal mercato: nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità dello scambio Ceccarelli-Mignanelli con la Juve Stabia e si profila l'uscita di Alberto Dossena, pronto alla nuova sfida in Serie B con il Cagliari. La chiusura delle liste relative alle rose del torneo cadetto può aprire ad alcune piste di mercato in chiave Avellino.

La nota della Polisportiva Lioni - "L' U.S. Avellino 1912 ospite di lusso allo "Iorlano" nel secondo test per la Polisportiva Lioni di mister Marasco. Venerdì 12 Agosto 2022, alle ore 17:30, al "Nino Iorlano" di Lioni (AV), è in programma la seconda amichevole pre-campionato. Ospite di "lusso" sarà l’ U.S. Avellino 1912 (Serie C) nel secondo test estivo pre-regular season. Anche questo nuovo impegno, amichevole, servirà a mister Antonio Marasco, ex capitano dei biancoverdi in Serie B, per testare le condizioni di forma, dopo i primi dieci giorni di preparazione, della rinnovata Prima Squadra della Polisportiva Lioni in proiezione degli impegni agonistici della stagione 2022/2023".