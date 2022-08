Avellino, Dossena al Cagliari. Le novità in entrata e in uscita Superata la Reggiana: il difensore pronto alla nuova sfida nel torneo cadetto

Cambio di prospettiva per Alberto Dossena: il difensore, pronto a salutare l'Avellino da diversi giorni, sarà un nuovo calciatore del Cagliari. Il club sardo si è inserito con forza nelle ultime ore e ha superato la pista Reggiana, da tempo tracciata per il nativo di Brescia. Dossena dirà addio all'Avellino dopo due stagioni vissute all'ombra del Partenio. Sarà cessione a titolo definitivo al Cagliari: la società irpina otterrà un ritorno economico con il diritto sull'eventuale rivendita futura da parte dei rossoblu (una parte della percentuale finirà all'Atalanta in virtù dell'accordo sottoscritto nel 2020 tra i biancoverdi e gli orobici). Prosegue il percorso in entrata e in uscita. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato lo scambio con la Juve Stabia con l'arrivo di Tommaso Ceccarelli ad Avellino e il trasferimento di Daniele Mignanelli a Castellammare. Alessandro Mastalli è sempre più vicino alla Lucchese nell'attesa delle novità in entrata in particolar modo per la prima punta.