Avellino, Mignanelli alla Juve Stabia: "Arrivo in una piazza prestigiosa" Trasferimento a titolo definitivo e accodo con le vespe fino al 2024

È ufficiale la cessione di Daniele Mignanelli in casa Avellino con l'arrivo di Tommaso Ceccarelli in Irpinia. Trasferimento a titolo definitivo per l'esterno, che indosserà la maglia della Juve Stabia nella prossima stagione: Mignanelli si è legato al club di Castellammare fino al 30 giugno 2024. "Arrivo in una piazza prestigiosa, sono felice di vestire la maglia della Juve Stabia e non vedo l’ora di cominciare la stagione con i miei nuovi compagni, mister e tifosi": queste le parole dell'ex biancoverde nel comunicato ufficiale della Juve Stabia.

La nota ufficiale - "La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dall’US Avellino 1912, del difensore Daniele Mignanelli, classe ’93, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Cantù, cresciuto calcisticamente nel Novara, ha vestito le maglie di Lecco, Pro Patria, Reggiana, Pescara, Ascoli, Viterbese, Carrarese e Modena".

Il comunicato della società irpina: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla S.S. Juve Stabia il calciatore Daniele Mignanelli. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera" .