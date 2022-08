Avellino, pausa di riflessione: esuberi e mercato, manca lo sprint Ferragosto da stand-by e lavoro sottotraccia, ma con diversi punti interrogativi nella rosa

Sarà un Ferragosto di pausa, tre giorni di riposo per poi ritrovarsi mercoledì allo stadio "Partenio-Lombardi" per continuare la preparazione precampionato con la definizione di nuovi test. Le amichevoli hanno confermato le incertezze: più ombre che luci con tre risultati diversi, con vari coefficienti di difficoltà legati all'avversario di giornata e l'attesa relativa al mercato per la piazza biancoverde e per lo stesso staff tecnico. Roberto Taurino si è detto fiducioso, non ha posto dubbi sul lavoro della dirigenza, ma è inevitabile la ricerca dell'accelerazione per vivere il finale del mese di agosto con un gruppo quasi al completo per risorse e qualità.

Si rafforza il rebus esuberi a Ferragosto. Ci sono delle piste in uscita: Alessandro Mastalli resta vicino alla Lucchese, mentre per Salvatore Aloi, dopo il nulla di fatto in chiave Pescara, si riapre il fronte Virtus Entella, ma alla lista dei partenti si aggiungono Francesco Forte, Riccardo Maniero, Andrea Sbraga e Gennaro Scognamiglio con la posizione in stand-by e fuori dal progetto tecnico.