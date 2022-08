Avellino, Mastalli alla Lucchese: "Non vedevo l'ora, voluto a tutti i costi" Cessione a titolo definitivo, ufficializzata dal club biancoverde dopo l'annuncio dei toscani

"Sono contento. Non vedevo l'ora di arrivare perché è stata una trattativa abbastanza lunga. Mi volevano a tutti i costi: già questo mi dà un'impressione ottima". così Alessandro Mastalli ha presentato i tempi dell'operazione che l'hanno portato a salutare l'Avellino per sposare il progetto tecnico della Lucchese: "Piano piano vedremo come sarà, ma come prima impressione è fantastica. - ha spiegato il centrocampista nelle ore in cui è stato ufficializzato dal club toscano - Ho sentito il mister (Ivan Maraia, ndr) in questi giorni. Mi ha fatto subito una buona impressione. Conosco Bachini, che ho sentito in questi giorni e mi ha già presentato alcune cose. Non vedo l'ora di conoscere i compagni e di mettermi subito a disposizione". Mastalli si è subito allenato nel giorno della firma in rossonero.