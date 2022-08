Avellino, Illanes e Casarini per la ripartenza. In programma nuovi test Si riparte al "Partenio-Lombardi": da rivalutare le condizioni fisiche di Rizzo e Zanandrea

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Mastalli alla Lucchese e in casa Avellino è ormai tutto pronto per il ritorno di Julian Illanes, nato con lo scambio tra il club biancoverde e il Pescara con la cessione di Salvatore Aloi ai biancazzurri, ma anche per l'ingresso di Federico Casarini, che saluterà l'Alessandria dopo tre anni vissuti da protagonista nella società piemontese. Nel pomeriggio sarà primo allenamento settimanale al "Partenio-Lombardi" dopo un Ferragosto di pausa per i calciatori, ma di gran lavoro sottotraccia per la dirigenza, chiamata a rafforzare un gruppo che ha mostrato criticità lungo il ritiro e nei test precampionato. Roberto Taurino avrà modo di rivalutare le condizioni fisiche di Agostino Rizzo e Gianmaria Zanandrea.

L'Avellino ufficializzerà nuove amichevoli nelle prossime ore. Gli altri club campani hanno già comunicato date e orari di allenamenti congiunti: è la vigilia di Gelbison - Buccino Volcei al "Morra" di Vallo della Lucania e di Giugliano - Ercolanese al "De Cristofaro" e domenica sono in programma i test Gelbison - Nocerina, Turris - AZ Picerno e Nola - Juve Stabia.