Pescara - Avellino 1-0, Casarini: "C'è ancora tanto su cui lavorare" Il commento del centrocampista dopo il k.o. all'esordio contro gli abruzzesi

Pescara – Avellino 1-0, il commento del centrocampista Federico Casarini: “Il dispiacere che proviamo è tanto. Volevamo partire in maniera differente e soprattutto era nostro obiettivo conquistare punti per i tifosi. Purtroppo, non siamo riusciti ad acciuffare il pareggio nel finale. C’è tanto lavoro da fare, ma con la consapevolezza che siamo forti. Penso che questa sia la base per disputare un campionato importante. Sulla mia condizione, manca poco ad essere in forma al cento per cento. Mi rendo conto che tutti dobbiamo dare di più, sotto tutti i punti di vista”.