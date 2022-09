Avellino - Gelbison 0-0, Di Gaudio: "Ha prevalso il nervosismo" Il commento del capitano dopo il match contro i rossoblù

Avellino – Gelbison 0-0, il commento di capitan Di Gaudio: “Non siamo riusciti a trovare il giusto guizzo per portare la partita dalla nostra parte. Domani con il mister analizzeremo ciò che non è andato, siamo rammaricati anche noi. Per noi è importante vincere, anche se siamo all’inizio del campionato. Oggi ha prevalso tanto il fattore nervosismo, inoltre ci sono ragazzi nuovi in squadra che vengono in una piazza importante e dobbiamo essere noi a trascinarli. Abbiamo dato il massimo, dobbiamo capire il motivo per cui non siamo riusciti a mettere in difficoltà la Gelbison. Volevamo conquistare i tre punti, non ci siamo riusciti e nel nostro mirino c’è già il Monopoli. Personalmente, invece, sto bene. Mi fa piacere che il mister e i miei compagni contino su di me. Ho una grande responsabilità sulle spalle e io voglio essere un esempio per loro, anche se oggi mi sono fatto prendere dall’importanza della gara. Tifosi? Dobbiamo essere noi bravi a cambiare i fischi in applausi. Riguardo Murano, è un ragazzo eccezionale e a parer mio un grande giocatore. È un ragazzo molto emotivo e qualche fischio in più lo accusa, ma ha il nostro supporto”.