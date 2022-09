Avellino, è già notte fonda: il Monopoli stende i biancoverdi (2-1) Sotto di due reti al 23', non basta Casarini nel finale: solo un punto in tre gare

L'Avellino trova il primo gol stagionale, ma la rete di Casarini al minuto 84 vale solo per tentare di strappare il pari nei minuti finali. La squadra di Taurino esce sconfitta dal "Veneziani" di Monopoli: i pugliesi vincono con il risultato di 2-1 e volano in avvio di gara dopo una grandissima occasione sprecata da Kanoute con fuorigioco annesso a salvare il senegalese. All'11' passa il Monopoli. Ronaldo innesca Starita: colpo di testa per il vantaggio dei padroni di casa. L'Avellino subisce, in termini emotivi e non solo di risultato: al 23' Marcone detemina un rapido scambio tra Vassallo e Montini, che colpisce per il 2-0 con una conclusione che supera l'estremo difensore biancoverde. Difesa in difficoltà, ammonizioni in serie tra i lupi (Gambale, Dall'Oglio e Micovschi) per la conferma del doppio vantaggio per il Monopoli all'intervallo. All'intervallo Taurino punta su Franco e Russo, che prendono il posto di Guadagni e Micovschi. Al 51' dentro anche Rizzo per Zanandrea. Il secondo tempo scorre con l'unico squillo firmato da Casarini: traversa colpita con rete sfiorata dal centrocampista. Al 76' Taurino inserisce anche Murano e Di Gaudio per Dall'Oglio e Kanoute. Al minuto 84 ecco ancora Casarini: finalmente a segno con il primo gol per i lupi grazie a una nuova conclusione, di forza, a battere Vettorel, ma il pari non arriva nel finale. Risultato di 2-1 ed è già notte fonda per l'Avellino, contestato con striscioni in città e costretto all'analisi interna dopo un punto in tre gare e con il Messina all'orizzonte. Domenica la sfida contro i peloritani al Partenio-Lombardi.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Monopoli-Avellino 2-1

Marcatori: 11' Starita (M), 23' Montini (M), 84' Casarini (A)

Monopoli (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Bizzotto, Fornasier, Falbo; Hamlili, Vassallo; Rolando (65' Manzari), Montini (80' Corti), Starita (85' De Santis); Simeri (80' Bussaglia). All. Laterza. A disp. Ahmetaj, Avogadri, Cirrottola, Cristallo, Iurino, Piarulli

Avellino (3-4-3): Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea (50' Rizzo); Ricciardi, Dall'Oglio (76' Murano), Casarini, Micovschi (45' Russo); Guadagni (45' Franco), Gambale, Kanoute (76' Di Gaudio). All. Taurino. A disp. Antignani, Auriletto, Ceccarelli, Garetto, Matera,Pizzella, Trotta

Arbitro: Fiero.

Ammoniti: Gambale (A), Starita (M), Dall'Oglio (A), Micovschi (A), Vassallo (M)

Angoli: 2-1.

Recupero: pt 1', st 4'.