Tragedia a Catanzaro, tifoso si sente male sugli spalti e muore in ospedale Ghirelli: "Dolore immenso. Non si può morire in un luogo di gioia. Vicini alla famiglia e al club"

Il 3-0 del Catanzaro sul Messina non sarà ricordato con gioia dalla tifoseria e dagli appassionati di calcio. Un tifoso del club calabrese ha accusato un malore dopo una rete realizzata dalla squadra giallorossa: subito trasportato all'ospedale "Pugliese-Ciaccio", è deceduto nel nosocomio cittadino. "L’US Catanzaro 1929 si stringe al dolore della famiglia di Massimiliano Fedeli, il tifoso giallorosso che, nel corso della gara odierna, ha avvertito prima un malore mentre assisteva alla partita dalla Curva “Capraro” e poi, trasportato all’ospedale "Pugliese", è deceduto. - si legge nella nota della società - A seguito di questo triste evento, la società ha deciso di non mandare alcun tesserato in sala stampa per commentare la vittoria sul Messina".

Su quanto accaduto al "Ceravolo" è intervenuto anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sul profilo ufficiale Twitter: "Catanzaro-Messina, la morte per infarto del tifoso catanzarese è un dolore immenso. - ha affermato il massimo dirigente della Serie C - No, non si può morire in un luogo di gioia! Noi tutti della Lega Pro ci stringiamo intorno alla famiglia e alla società calcistica Catanzaro".