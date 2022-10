Crotone-Avellino, ecco l'arbitro: le designazioni del girone C Sabato (ore 17.30) la sfida allo "Scida" tra i rossoblu e i biancoverdi per la settima giornata

La gara Crotone-Avellino, valida per la settima giornata del girone C di Serie C e in programma sabato (ore 17.30) allo stadio "Ezio Scida", sarà diretta da Michele Giordano della sezione di Novara, reduce quattro gare arbitrate in stagione: una nel girone B (Rimini-Cesena), una nel girone C (Taranto-Fidelis Andria) e due di Primavera 1 (Milan-Frosinone e Inter-Atalanta). Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti, Marco Belsanti della sezione di Bari e Francesco Valente della sezione di Roma 2, con quarto ufficiale Enrico Gemelli della sezione di Messina.

Serie C - Girone C

Settima Giornata

Designazioni arbitrali

A. Cerignola - Messina: Angelucci

Crotone - Avellino: Giordano

Giugliano - V. Francavilla: Scarpa

F. Andria - Catanzaro: Saia

Gelbison - Foggia: Petrella

Juve Stabia - Picerno: Lovison

Latina - Taranto: Taricone

Monopoli - Viterbese: Nicolini

Monterosi - Turris: Turrini

Potenza - Pescara: Arena