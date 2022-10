Esame Crotone per l'Avellino. Settore giovanile, l'addio di De Napoli Divergenze su compiti e prospettive alla base della scelta dell'ex centrocampista biancoverde

La vittoria con il Potenza ha garantito il rilancio in campionato, quella ottenuta in Coppa Italia di Serie C contro la Fidelis Andria ha certificato nuove risorse con la nota lieta del giovane Maisto, protagonista nel match contro i pugliesi: ora all'Avellino tocca l'esame Crotone con la necessità di sbloccarsi in trasferta.

Pescara, Monopoli e Latina con il rientro senza punti: tre gare esterne e tre sconfitte per i lupi, chiamati alla svolta in quello che può essere definito il match più complicato, visto il valore dell'avversario, primo in classifica con il Catanzaro a quota 16 punti (cinque vittorie e un pareggio) e a +9 sull'Avellino. La squadra di Taurino dovrà determinare la svolta definitiva sul campo di un team candidato alla promozione.

Nel frattempo, emerge una novità significativa nel settore giovanile dell'US Avellino. Nando De Napoli ha lasciato il ruolo all'interno dell'organigramma Youth per divergenze sui compiti e sulle prospettive del lavoro interno alla società per l'ex centrocampista, che era entrato a far parte della dirigenza biancoverde nell'ottobre 2021.