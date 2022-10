Magalini: "L'Avellino ha organico e il mercato di gennaio cambia i valori" Il ds del Catanzaro è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Si avvicina il nuovo turno di campionato, la settima giornata del girone C di Serie C, dopo le sfide di Coppa Italia di categoria. Analisi nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del mercoledì sera su OttoChannel (canale 16), anche in compagnia del direttore sportivo del Catanzaro, Giuseppe Magalini, che ha sottolineato il valore dell'avversario nonostante il divario dalla vetta occupata proprio dai giallorossi con il Crotone: "Siamo solo all'inizio e l'Avellino, secondo me, ha un organico di livello e con una proprietà che a gennaio può anche intervenire in maniera forte e penso che possa farlo. - ha spiegato il ds dei calabresi - Secondo me anche il Monopoli, perché è già da troppi anni che sta facendo bene e può rimanere attaccato all'alta classifica. Poi non so se potrà ambire, però c'è sempre il mercato di gennaio che può andare a rivoluzionare qualcosa e a modificare dei valori tecnici migliorandoli. Come tutti gli anni ci sono sorprese. Giugliano e Gelbison sono squadre che con entusiasmo stanno facendo bene e si portano avanti per quello che è il loro obiettivo e non dimenticherei il Monterosi, che già l'anno scorso ha fatto un campionato importante e che anche quest'anno sta dando fastidio a tutte. Le squadre da attenzionare ci sono".