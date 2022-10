Crotone - Avellino, Taurino: "Domani allo 'Scida' con coraggio" Le parole del tecnico irpino alla vigilia contro i calabresi

È conto alla rovescia per la settima giornata nel girone C di Serie C. L’Avellino tornerà nuovamente in campo domani per la sfida contro il Crotone: appuntamento allo stadio “Ezio Scida”, con fischio d’inizio alle 17:30. I lupi, dunque, andranno a caccia del terzo successo consecutivo dopo le vittorie conquistate prima contro il Potenza (2-0) e, in seguito, contro la Fidelis Andria in Coppa Italia (1-0). Tra le priorità dei biancoverdi, inoltre, c’è quella di invertire il trend negativo di risultati ottenuti in trasferta, che al momento conta tre sconfitte su tre. Per quanto riguarda i calabresi, al momento si confermano tra le parti alte della classifica dopo cinque vittorie e un pareggio dall’inizio del campionato.

A scandire la gara contro i rossoblù è il tecnico irpino Roberto Taurino: “Quando ci sono momenti negativi, in realtà, ogni partita può segnare un punto di svolta, ma alla fine contano le varie prestazioni che la squadra fornisce. Andarsi a misurare domani con il Crotone che, insieme al Catanzaro, sono le due rose più competitive è normale che un successo darebbe quella convinzione che, nonostante tutto, inizio a vedere. I risultati danno stimoli. Sono convinto che domani possiamo fare la nostra partita con coraggio, così come ci hanno chiesto i tifosi”.

“Riguardo la condizione di Dall’Oglio, per domani dovrebbe essere a disposizione. Kanoute e Di Gaudio migliorano, ma non sappiamo quando potranno essere disponibili. Guadagni ha ricominciato a recuperare in piscina, dalla prossima settimana dovrebbe sovraccaricare e vedremo come risponderà, mentre Illanes si è ripreso a tutti gli effetti. Spero di avere tutti a disposizione il prima possibile”.

“Dopo le prestazioni di martedì contro la Fidelis Andria in Coppa Italia, alcuni ragazzi hanno dimostrato tanto e, in questa settimana, tutti si sono allenati con il giusto spirito. Murano accanto a Trotta? Tutto è possibile. Riguardo la difesa, Auriletto è un ragazzo che fa il suo. Certo, ogni scelta varia a seconda delle situazioni. Anche Zanandrea può ricoprire tranquillamente quel ruolo. Essendo che tutti stanno bene, possiamo optare per qualche alternativa. Cercherò di effettuare le migliori scelte per una difesa equilibrate e un attacco propositivo”.