IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Con Pozzuoli sarà un buon banco di prova" Il coach della squadra irpina: "Chiamati a confermare il risultato del primo match di campionato"

"A Pozzuoli per il derby e per la prima trasferta e sarà, quindi, un buon banco di prova". Così il coach dell'IVPC DelFes Avellino, Giovanni Benedetto, ha presentato la gara contro la Virtus Bava, in programma domani (ore 18) al PalaTrincone di Monteruscello. "Nell'estate si fa una graduatoria con i valori possibili del torneo e a volte si è chiamati a rispettare una classifica che non è fatta da noi, ma da altri.- ha spiegato il tecnico degli irpini - Pozzuoli parte da una classifica che è bassa, ma che invece non risponde al reale valore della squadra, un mix di giocatori di giovani ed esperti, ben guidato da un mio ex giocatore (Valerio Spinelli, ndr) al quale sono sempre rimasto affezionato, che la piazza di Avellino ricorda con grande affetto e che ha la capacità e la furbizia di mettere in campo le sue squadre molto bene e ha avuto modo di lavorare senza grande pressione. Andremo lì per confermare un risultato che nella prima gara ci ha visti protagonisti e anche molto bene. Dovremo confermare in trasferta quanto fatto in casa. Non sarà facile, siamo pronti per questa gara e per verificare che cosa vuol dire per noi giocare in trasferta. Abbiamo giocato solo una volta fuori fin qui, in Supercoppa contro Ragusa e non abbiamo fatto bene".