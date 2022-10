Crotone-Avellino, le probabili formazioni: lupi per la svolta allo Scida Conferme in campo e ricerca della continuità in trasferta per la squadra di Taurino

Alle 17.30 sarà calcio d'inizio per il match Crotone-Avellino, gara valida per la settima giornata del girone C di Serie C. Lupi allo "Scida" per la svolta e Taurino dovrebbe puntare sulla continuità con la presenza di Zanandrea, match-winner in Coppa Italia con la Fidelis Andria, sull'out mancino. Sull'altra fascia agirà Ricciardi con Moretti e Aya centrali e con Marcone tra i pali. A centrocampo Matera sarà mezzala con Casarini mediano e Dall'Oglio a completare il reparto. In attacco non sembrano esserci dubbi: si riparte dal trio Ceccarelli-Trotta-Russo, decisivo per le vittorie casalinghe contro il Messina e il Potenza, che hanno dato sostanza al cammino degli irpini, chiamati a sbloccarsi in trasferta (Avellino sempre sconfitto nelle gare esterne fin qui). Modulo speculare per il Crotone, da 4-3-3 con due ex in campo, Giron e Tribuzzi, e altri tre in panchina, Dini, Bove e Bernardotto: vero e proprio esame di maturità per la squadra di Taurino contro i pitagorici, che condividono il primato con il Catanzaro.

Serie C - Girone C

Settima Giornata

Crotone-Avellino, le probabili formazioni

Crotone (4-3-3): Branduani; Calapai, Cuomo, Golemic, Giron; Awua, Petriccione, Vitale; Chiricò, Gomez, Tribuzzi. All. Lerda.

Avellino (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Zanandrea; Matera, Casarini, Dall'Oglio; Ceccarelli, Trotta, Russo. All. Taurino