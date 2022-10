Crotone-Avellino 2-0, Taurino: "La qualità ha fatto la differenza" Le parole del tecnico biancoverde dopo il ko contro gli uomini di mister Lerda

Un gol a tempo del Crotone e l’Avellino incassa il quarto ko in trasferta. I biancoverdi, nel match valido per la settima giornata nel girone C di Serie C, cedono allo “Scida” per effetto delle reti di Chiricò e Petriccione. Per i lupi, dunque, continua l’incubo trasferte registrando ancora zero vittorie a referto. Al contrario, il Crotone resta imbattuto e allunga a sette la striscia di risultati utili, confermandosi alla vetta della classifica con il Catanzaro. Dopo la sconfitta, a parlare è mister Roberto Taurino: “Siamo partiti anche bene, ma oggi la differenza l’ha fatta la qualità e noi ne abbiamo messa poca nelle giocate offensive. Siamo stati un po’ fumosi e frettolosi, di sicuro potevamo fare di più. Il primo gol, inoltre, è arrivato su un errore su cui avevamo lavorato durante gli allenamenti. Il secondo, invece, abbiamo sbagliato in una situazione abbastanza semplice. Questo per dire che dobbiamo lavorare ancora per migliorarci. Oggi loro hanno dimostrato di avere qualcosa in più, nei momenti importanti hanno inciso sulla partita e questo è stato determinante”.