Crotone-Avellino 2-0, Marcone: "Dobbiamo prenderci il buono e ripartire" Così l'estremo difensore irpino dopo la sconfitta subita contro i rossoblù

L’Avellino cede anche contro il Crotone. I lupi, dopo le vittorie conquistate contro il Potenza e la Fidelis Andria, vengono sconfitti dagli uomini di mister Lerda: il match, valida per la settima giornata nel girone C di Serie C, è terminato sul risultato finale di 2-0. I biancoverdi, dunque, vedono allontanarsi le prime piazze in classifica e confermano ancora il tabù sulle gare in trasferta. Per gli uomini di mister Taurino è subito conto alla rovescia per la caccia al riscatto: l’Avellino tornerà sabato sul prato del “Partenio-Lombardi” per il match contro il Cerignola. Calcio d’inizio alle 17:30.

Dopo le dichiarazioni di mister Taurino, è l’estremo difensore Marcone a prendere parola dopo il ko contro i pitagorici: “Parlare dopo una sconfitta non è mai facile, ma penso che dobbiamo comunque prenderci il buono. Il Crotone è tra le prime tre forze del campionato, abbiamo tenuto abbastanza bene il campo. Abbiam fatto una buona gara, ma i dettagli fanno la differenza. Il rigore? È l’esempio che, nonostante si possa far bene, potrebbe esserci un’azione negativa che ti compromette il tutto. Ora bisogna guardare avanti e ripartire da ciò che di buono è stato fatto, con la consapevolezza che il Crotone non ci ha buttati giù”.