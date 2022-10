Avellino, tensione alla ripresa: la risposta al pubblico passa per i risultati Taurino richiama Illanes. Testa al campo per il salentino che torna a giocarsi tanto col Cerignola

Doppia seduta fissata per oggi in casa Avellino (primo allenamento alle 10) dopo la ripresa nella giornata di ieri in cui è emerso il nervosismo che avvolge l'ambiente irpino per i risultati conseguiti fin qui. Da una parte la voglia di determinare quella continuità tanto cercata, ma che viene rimbalzata dalle trasferte (quattro gare, quattro sconfitte lontano dal "Partenio-Lombardi"), dall'altra l'attesa di un percorso diverso. Nelle scorse ore alcuni tifosi, presenti sugli spalti in virtù delle porte aperte decise dalla società, hanno esortato il gruppo al cambio di passo. Julian Illanes ha certificato la tensione che si avverte all'interno della squadra rispondendo a chi era in tribuna. Il difensore è stato richiamato da Roberto Taurino: il tecnico ha richiesto la massima attenzione all'argentino e a tutti i calciatori perché, nei fatti, la risposta alle critiche passa esclusivamente per il lavoro settimanale sul terreno di gioco e per i risultati conseguiti nelle gare ufficiali. Taurino è nuovamente in discussione. Dopo il rilancio avvenuto con il doppio successo casalingo tra campionato e Coppa Italia il ko contro il Crotone ha posto altri dubbi sulla sua posizione. Riemerge la fiducia a tempo con la prossima sfida all'orizzonte, quella contro l'Audace Cerignola (in programma sabato alle 17.30), che torna spartiacque per il futuro del salentino e della sua gestione tecnica. Doppia seduta a porte aperte in giornata (la seconda a partire dalle 15.30), allenamento pomeridiano a porte chiuse domani e giovedì, seduta mattutina venerdì con la conferenza stampa pre-gara.