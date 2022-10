Avellino: attesa Di Gaudio, ancora out Guadagni e Kanoute 500 euro di ammenda per il club irpino. Squalificato il tecnico dell'Audace Cerignola, Pazienza

Doppia seduta per l'Avellino, che ha messo nel mirino l'Audace Cerignola con la prossima gara in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". È di nuovo in bilico la posizione del tecnico biancoverde, Roberto Taurino, con la sfida casalinga di campionato che torna cruciale nella gestione del salentino a causa delle difficoltà in campo esterno (quattro match, quattro sconfitte). Si conferma l'attesa per Antonio Di Gaudio: il fantasista palermitano prova ad accelerare con l'allenamento sostenuto in mattinata e lavoro a parte nel pomeriggio. Restano out Mamadou Kanoute, Giuseppe Guadagni, limitato alla corsa a bordocampo, e Gianmaria Zanandrea, che appare in gestione dal problema alla spalla accusato nel ko di Crotone. Ramzi Aya è, invece, regolarmente in gruppo.

Nel frattempo, ammenda di 500 euro all'Avellino "per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al 22° ed al 27° minuto del primo tempo", si legge nel comunicato della Lega Pro con le decisioni del giudice sportivo, che ha valutato le modalità complessive dei fatti e "considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta".

Inoltre, il tecnico della prossima avversaria dell'Avellino, Michele Pazienza, espulso nella gara vinta dall'Audace Cerignola (3-0) contro il Messina, è stato squalificato per un turno "per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, nonostante i ripetuti richiami, usciva dall’area tecnica e protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose e continuando a protestare mentre usciva dal terreno di gioco".