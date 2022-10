Avellino - Cerignola, ecco l'arbitro: un pari e una sconfitta nei precedenti Le designazioni arbitrali per l'ottava giornata del girone C di Serie C, in programma sabato

La gara Avellino - Audace Cerignola, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Matteo Centi della sezione di Terni, che in stagione è reduce da 3 match (uno del girone A, uno del girone C e uno di Primavera 1). Nei due precedenti con l'arbitro l'Avellino non ha vinto: sconfitta contro il Nola il 19 settembre 2018 in Coppa Italia di Serie D e pareggio in campionato il 20 novembre 2021 con il Picerno (1-1). Centi sarà coadiuvato dagli assistenti, Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto e Fabio Dell'Arciprete della sezione di Vasto, con Giuseppe Rispoli della sezione di Locri quarto ufficiale.

Serie C - Girone C

Designazioni Arbitrali

Ottava Giornata

Messina - Gelbison: Di Francesco

Avellino - A. Cerignola: Centi

Picerno - Potenza: Emmanuele

Foggia - Crotone: Di Graci

Catanzaro - Viterbese: Bonacina

Pescara - F. Andria: Scarpa

Monterosi - Giugliano: Andreano

Taranto - Juve Stabia: Delrio

V. Francavilla - Latina: Sfira

