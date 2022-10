Verso Avellino-Cerignola, scalpita Murano: le mosse per l'attacco Novità anche in difesa per la sfida contro i pugliesi, in programma sabato al "Partenio-Lombardi"

A segno nella partitella in amichevole e pronto per una maglia da titolare: Jacopo Murano appare destinato al ritorno dal primo minuto. Prestazioni opache per l'attaccante nella trasferta di Pescara e nella sfida casalinga con la Gelbison in cui fu sostituito all'ora di gioco da Roberto Taurino. Il tecnico salentino l'ha poi utilizzato solo nei finali di gara a Monopoli, Latina e Crotone con la panchina al "Partenio-Lombardi" nelle vittorie contro il Messina e il Potenza. Murano è stato protagonista nell'1-0 contro la Fidelis Andria sfiorando il primo gol stagionale centrando il palo nel primo tempo nella gara poi sbloccata e decisa dalla rete di Gianmaria Zanandrea. Cambia la prospettiva per l'ex Perugia, immaginato prima punta nel 3-4-3 di inizio campionato e che potrebbe essere uno dei due esterni offensivi nel 4-3-3 che Taurino dovrebbe presentare contro l'Audace Cerignola sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi". Infatti, Marcello Trotta sarà a meno di clamorose sorprese la punta centrale con il ballottaggio tra Raffaele Russo e Tommaso Ceccarelli per completare il pacchetto avanzato. Conferme in mediana, modifiche al reparto difensivo con Ramzi Aya, regolarmente in gruppo ieri e titolare nella coppia di centrali con Julian Illanes. L'argentino cerca la svolta dopo un avvio stagionale condizionato dall'infortunio (non gioca dall'esordio da ex a Pescara).