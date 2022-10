Cerignola, l'ex Ligi: "L'Avellino si gioca tanto, al Partenio per confermarci" Il difensore della squadra pugliese è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C"

"Le nostre ambizioni sono ben diverse da quelle dell'Avellino. Siamo una società neopromossa, la squadra è cambiata tanto e ci sta qualche passaggio a vuoto. Se andiamo a guardare le prestazioni oltre i risultati, che comunque ci sono stati, la squadra sta dimostrando di fare un ottimo lavoro". Così il difensore dell'Audace Cerignola, Alessandro Ligi, si è espresso sul cammino dei pugliesi, prossimi avversari dell'Avellino, nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del mercoledì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16): "Quanto fatto in settimana lo portiamo anche il sabato in campo e sabato sarà una partita molto difficile. - ha aggiunto l'ex biancoverde - Andremo su un campo che conosco, molto difficile, contro una squadra che è una signora squadra. Magari non sta ottenendo i risultati che dovrebbe, però ha giocatori importanti per la categoria".

La gara di sabato: "L'Avellino è chiamato a fare risultato pieno visto i risultati che ha ottenuto fin qui e anche perché giocherà in casa. Può essere però una doppia arma. Sappiamo che andremo là per fare la nostra gara, come abbiamo fatto fino ad oggi su qualsiasi campo e contro qualsiasi squadra. A inizio campionato il mister e il direttore sono stati bravi a creare il mix. Abbiamo giovani molto interessanti, che sono un'arma in più per noi. Sarà una gara difficile visto quanto si gioca l'Avellino, ma siamo consapevoli delle nostre capacità e stiamo preparando la classifica nel miglior modo possibile".

Il 18 settembre scorso il Cerignola ha sfiorato la vittoria contro il Catanzaro: "È rimasto il rammarico, un po' l'amaro in bocca, ma con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una squadra fortissima e che si giocherà il campionato con il Crotone".