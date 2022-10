Di Napoli: "Giugliano umile e consapevole delle qualità. Su Taurino..." Il tecnico dei tigrotti è stato ospite di "Focus Serie C" su OttoChannel (canale 16)

"Non vivendo la realtà non potrei giocare, non vado in difesa di nessuno, ma se un allenatore lavora durante la settimana e la proprietà vede come lavora e lavora bene, ma poi magari la domenica non ha il risultato, secondo me bisogna dargli le possibilità di poter lavorare". Così il tecnico del Giugliano, Raffaele Di Napoli, ospite di "Focus Serie C" - appuntamento del mercoledì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16) - si è espresso sull'Avellino e sul tecnico, Roberto Taurino: "Non stando dentro non posso esprimere un giudizio nei confronti dell'allenatore, penso e spero che il direttore, la società vedono come lavora Taurino e se possono dargli una possibilità devono dargliela".

Sul suo Giugliano - "L'applauso finale era per i tifosi che ci seguono. Sabato i ragazzi hanno fatto una grandissima partita. Venivamo da una sconfitta immeritata a Messina, stiamo facendo un buon calcio, fatto di grande cattiveria agonistica, di grande umiltà, di grande consapevolezza. Stiamo cercando di creare una grande identità e i ragazzi si stanno mettendo a disposizione. Quando vinci una partita del genere dopo che torni alle 3 di notte da Messina, vai a giocare alle 21 a Latina, vinci 2-0 e torni alle 3 di notte, quando vai in campo contro una signora squadra, il Francavilla secondo me è la quarta forza del campionato, ha una buonissima squadra, e fai una prestazione del genere i nostri tifosi devono essere orgogliosi di questi ragazzi. Stiamo creando un ambiente familiare. Tutti lavoriamo con un unico obiettivo, vogliamo i punti per la salvezza il prima possibile".