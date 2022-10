Avellino-Audace Cerignola, ecco i convocati di Taurino Ancora out Kanoute e Di Gaudio. C'è Dall'Oglio

Diramata la lista dei calciatori convocati da mister Roberto Taurino per il match Avellino-Audace Cerignola, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma domani allo Stadio "Partenio-Lombardi" alle ore 17:30.

Portieri: Marcone, Pane, Pizzella.

Difensori: Auriletto, Aya, Illanes, Moretti, Ricciardi, Rizzo, Tito.

Centrocampisti: Casarini, Dall'Oglio, Franco, Garetto, Maisto, Matera, Micovschi.

Attaccanti: Ceccarelli, Gambale, Murano, Russo, Trotta.