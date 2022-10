Avellino - Audace Cerignola, bar chiusi allo stadio "Partenio-Lombardi" Forfait dell'ultimo momento e indisponibilità di un nuovo esercente: così il club irpino in una nota

Nessun punto ristoro allo stadio "Partenio-Lombardi" per la gara Avellino - Audace Cerignola, gara che avrà inizio alle 17.30. Il club irpino, con una nota ufficiale, ha reso noto che "In seguito all’ordinanza del Comune di Avellino con cui, in data 10/10/2022, è stata revocata la SCIA per somministrazione di alimenti ai gestori dei punti di ristoro presenti allo Stadio Partenio - Lombardi, in questi giorni ha cercato tempestivamente di rimediare all’assenza di tali esercizi contattando diverse attività commerciali per fornire ai propri sostenitori il servizio Bar. Nonostante nei giorni scorsi fosse stato trovato l’accordo con diverse attività commerciali, le stesse sono improvvisamente venute meno comunicando l’impossibilità di fornire il servizio soltanto pochi minuti fa. Pertanto, il club rende noto ai proprio sostenitori che per la partita di questo pomeriggio, dato il forfait dell’ultimo momento e l’impossibilità di trovare in un brevissimo lasso di tempo un nuovo esercente, i punti di ristoro resteranno chiusi".