Avellino, pari col Cerignola: ai lupi non basta il vantaggio e l'uomo in più Finale di 1-1 al "Partenio-Lombardi": protesta all'esterno fino al 15' per il tifo organizzato

Pari per l'Avellino: 1-1 contro l'Audace Cerignola e la panchina di Taurino scricchiola ulteriormente. Doveva essere la vittoria del rilancio. Arriva, invece, un pareggio con il vantaggio biancoverde, firmato da Trotta su rigore al quarto d'ora della ripresa, e con la risposta di Malcore all'89'. Quota 8 per gli irpini, a 3 punti dalla zona playoff e a +2 da quella playout, dopo un match in cui non hanno saputo confermare il vantaggio e sfruttare la superiorità numerica (Cerignola in 10 per l'espulsione di Gonnelli nella decisione del penalty).

La partita - Senza il tifo organizzato sugli spalti per i primi quindici minuti di gioco (protesta all'esterno dello stadio "Partenio-Lombardi"), dopo pochi secondi l'Avellino ha l'occasione con Russo per superare Saracco, ma l'estremo difensore del Cerignola chiude. Fase di studio prolungata tra le due squadre: occorre come sempre Casarini ai biancoverdi per il nuovo acuto offensivo, ma il tentativo dalla distanza viene controllato dagli ospiti. Alla mezzora il diagonale di Trotta non premia la costruzione di Casarini. Al 38' Saracco chiude anche su Ceccarelli: è l'ultima chance biancoverde per il primo tempo (0-0) all'intervallo. Nella ripresa, al quarto d'ora di gioco del secondo tempo, calcio di rigore per l'Avellino: Gonnelli colpisce Moretti al volto e rimedia il rosso con annesso penalty. Trotta non sbaglia, realizza il primo gol in campionato e firma il vantaggio per gli irpini. L'Avellino prova a gestire il risultato e non trova soluzioni utili per il raddoppio. Il Cerignola si ripropone su un errore di Aya: occasione per Malcore, l'attaccante spreca. All'80' Ceccarelli non chiude a dovere quanto creato con il recupero su Blondett. L'Audace non molla: poco dopo sfiora nuovamente il pari con Malcore e lo trova a 180 secondi dal termine. Proprio la punta è pronta a battere i difensori avversari prima e Marcone poi: Malcore sigla l'1-1. In pieno recupero rimpianti biancoverdi con Casarini che sfiora il nuovo vantaggio e a pochi secondi dal triplice fischio il Cerignola va vicino al ribaltone. Finale di 1-1 e fischi per i lupi. La posizione di Taurino è sempre più in bilico.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Avellino - Audace Cerignola 1-1

Marcatori: 19' st Trotta rig. (A), 44' st Malcore (C)

Avellino (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Tito; Franco (24' st Dall'Oglio), Matera, Casarini; Ceccarelli (43' st Micovschi), Trotta (28' st Murano), Russo (43' st Gambale). All. Taurino. A disp. Pane, Auriletto, Illanes, Rizzo, Garetto, Maisto.

A. Cerignola (4-3-3): Saracco; Botta (13' st Gonnelli), Blondett, Ligi, Russo; Bianco (26' st Capomaggio), Tascone, Sainz-Maza (26' st Ruggiero); Achik (13' st D'Ausilio), Malcore, Neglia (33' st D'Andrea). All. La Porta (Pazienza squalificato). A disp. Fares, Trezza, Basile, Farucci, Olivera, Langella, Inguscio, Vitali

Arbitro: Centi

Ammoniti: Botta (C), Matera (A), Marcone (A)

Espulsi: Gonnelli (C)

Angoli: 4-1

Recuperi: 4' st