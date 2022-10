Avellino - Cerignola 1-1, Trotta: "Testa bassa e lavorare" Le parole dell'attaccante dopo il pareggio contro i pugliesi

Avellino – Cerignola 1-1, il commento dell'attaccante biancoverde Marcello Trotta, autore dell'unica rete dei lupi su rigore: “É un peccato non aver chiuso prima la gara, certamente è un pareggio che ci sta stretto. Ora testa bassa e lavorare, partite come quella di oggi devono solo essere vinte. Riguardo il mio cambio, potete chiedere tranquillamente al mister ma penso che abbia optato per qualcosa di migliore. Indubbiamente nessuno si aspettava questo inizio di campionato, ora dobbiamo mettere tutti qualcosa in più e parlare di classifica non è opportuno. I cori della Curva Sud? Conosciamo il loro dispiacere, ma c'è poco da parlare in questo momento. Adesso la testa è proiettata alla gara di martedì contro la Viterbese, dato che fuori casa ancora non siamo riusciti a conquistare punti". Riguardo me stesso, cerco di dare sempre il massimo, sono sempre pronto per aiutare la squadra”.