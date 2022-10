Avellino - Cerignola 1-1, Taurino: "Abbiamo pagato di nuovo un'ingenuità" Il tecnico salentino: "Non possiamo permetterci ulteriori distrazioni"

Avellino – Cerignola 1-1, il commento di mister Taurino: “Siamo stati davvero ingenui e abbiamo buttato tre punti che per noi erano come ossigeno. C'è tanto rammarico dato che in questa gara Marcone non ha fatto una parata. Nelle nostre condizioni, non ci possiamo permette distrazioni ma invece, anche in questo caso abbiamo pagato caro un'ingenuità. I cori della Curva Sud? È un lavoro in cui ci si mette sempre in discussione e io, personalmente, lo faccio sia quando perdo, sia quando vinco. Non volevo dare un messaggio di paura con la sostituzione di Trotta, il mio intento era solo inserire energie fresche per continuare a essere propositivi. Abbiamo avuto due o tre situazioni per chiuderla, di sicuro potevamo essere più cinici. Nonostante questo, l'atteggiamento è stato buono dato che abbiamo cercato lo scontro fisico più volte. Anche riguardo la fisicità siamo andati bene e questo ci ha permesso di avere il predominio del campo. Riguardo le mie dichiarazioni su Kanoute e Di Gaudio, non era assolutamente un'accusa nei confronti dei ragazzi. Ho detto che dalla risonanza non risultavano lesioni, il ragazzo però ha un'infiammazione. Totò, invece, era rientrato ma ha avuto una ricaduta. Al momento entrambi stanno lavorando per recuperare facendosi curare anche da specialisti. Franco? È da valutare. Ora testa alla trasferta di martedì contro la Viterbese. Sarà una partita dura come tutte le altre”.