Avellino contestato e in crisi totale: Taurino sempre più in bilico Il turno infrasettimanale, martedì a Viterbo, annulla e fa slittare ulteriori riflessioni

All'Avellino non è bastato il vantaggio, firmato su rigore da Trotta, e l'uomo in più causato dal rosso rimediato da Gonnelli proprio nella situazione di gioco che ha portato al penalty fischiato dal direttore di gara, Centi. Lupi da solo 1-1 con l'Audace Cerignola per la quota 8 dopo 8 turni di campionato: un punto a partita con 6 gol fatti (solo Foggia e Messina hanno fatto peggio) e 8 subiti per un quadro negativo alla vigilia del turno infrasettimanale.

Martedì, alle 21, l'Avellino sarà ospite della Viterbese e sarà gara da ex per Taurino. Probabilmente solo il tour de force settimanale, con la prossima sfida in terra laziale già dietro l'angolo, ha negato l'ulteriore fase di riflessione con l'esonero nelle idee societarie. Si fa sempre più critica la fase biancoverde con il tecnico più che in bilico e con la squadra che, dopo 8 giornate, è a -14 dal primo posto, più vicina alla zona playout che a quella playoff.

Dal campo agli spalti - Il tifo organizzato ha confermato la distanza con la proprietà e la dirigenza. Ieri la Curva Sud ha vissuto l'ultima ora pre-gara e i primi quindici minuti del match rinnovando cori contro Angelo Antonio e Giovanni D'Agostino e il direttore sportivo, Enzo De Vito: dal vuoto al centro del settore nel primo quarto d'ora ai fischi a fine gara con la squadra respinta dal suo pubblico per una contestazione che si rinnova ormai in ogni occasione. Il punto col Cerignola appare già come il punto di non ritorno.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Avellino - Audace Cerignola 1-1

Marcatori: 19' st Trotta rig. (A), 44' st Malcore (C)

Avellino (4-3-3): Marcone 5; Ricciardi 5, Moretti 5, Aya 5.5, Tito 5.5; Franco 5.5 (24' st Dall'Oglio 5.5), Matera 6, Casarini 6; Ceccarelli 5.5 (43' st Micovschi sv), Trotta 6 (28' st Murano 5.5), Russo 6 (43' st Gambale sv). All. Taurino 5. A disp. Pane, Auriletto, Illanes, Rizzo, Garetto, Maisto.

A. Cerignola (4-3-3): Saracco; Botta (13' st Gonnelli), Blondett, Ligi, Russo; Bianco (26' st Capomaggio), Tascone, Sainz-Maza (26' st Ruggiero); Achik (13' st D'Ausilio), Malcore, Neglia (33' st D'Andrea). All. La Porta (Pazienza squalificato). A disp. Fares, Trezza, Basile, Farucci, Olivera, Langella, Inguscio, Vitali

Arbitro: Centi

Ammoniti: Botta (C), Matera (A), Marcone (A)

Espulsi: Gonnelli (C)

Angoli: 4-1

Recuperi: 4' st