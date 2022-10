Viterbese-Avellino, le probabili formazioni: lupi con Biancolino in panchina Alle 21 la sfida valida per la nona giornata allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo

Raffaele Biancolino guiderà dalla panchina l'Avellino nel match in programma questa sera (calcio d'inizio alle 21) allo stadio "Enrico Rocchi" contro la Viterbese. Con i ritmi serrati e il turno infrasettimanale dietro l'angolo sembrava ormai tutto definito con la conferma di Roberto Taurino sulla panchina almeno fino al match in terra laziale, invece la società ha deciso per il cambio a poco più di 24 ore dalla sfida valida per la nona giornata di campionato.

La probabile formazione dell'Avellino

Biancolino dovrebbe confermare il 4-3-3 proposto nelle ultime settimane, ma Jacopo Murano sembra pronto finalmente al ritorno dal primo minuto anche in campionato. Occhio alla posizione di Tommaso Ceccarelli: la prospettiva offensiva del trequartista e non di due esterni d'attacco con la presenza in tandem di Murano e Marcello Trotta. La novità può esserci tra i pali con Pane al posto di Marcone, reduce dall'errore sul gol subito e firmato da Malcore. Conferme per la linea difensiva e in mediana.

La probabile formazione della Viterbese

Modulo 3-5-2 per i leoni con l'ex biancoverde, Ermanno Fumagalli, tra i pali e con la coppia offensiva composta da Emilio Volpicelli e Alessandro Marotta. In panchina non ci sarà Giacomo Filippi, squalificato dopo il rosso rimediato a Catanzaro e che sarà sostituito dal suo vice, Fabio Levacovich.

Viterbese-Avellino, ore 21 (stadio "Enrico Rocchi")

Viterbese (3-5-2): Fumagalli; Semenzato, Ricci, Monteagudo; Nesta, Mbaye, Megalaitis, Mungo, Rodio; Volpicelli, Marotta. All. Levacovich (squalificato Filippi). A disp. Andreis, Bisogno, Di Cairano, D'Uffizi, Magnanelli, Marenco, Polidori, Simonelli.

Avellino (4-3-3): Pane; Rizzo, Illanes, Aya, Tito; Matera, Casarini, Dall'Oglio; Murano, Trotta, Ceccarelli. All. Biancolino. A disp. Auriletto, Gambale, Garetto, Maisto, Marcone, Micovschi, Moretti, Pizzella, Ricciardi, Russo.