Viterbese-Avellino 2-0, Levacovich: "Forse la prima prestazione centrata" "Forse questa è l'unica gara in cui abbiamo centrato la prestazione"

"Abbiamo approcciato bene alla gara e abbiamo fatto attenzione a non subire più di tanto, con una buona fase di non possesso". Così Fabio Levacovich, vice allenatore della Viterbese e che ha sostituito Giacomo Filippi nel match contro l'Avellino, ha commentato la vittoria della squadra laziale sui biancoverdi: "Per ciò che si è visto in campo la vittoria è meritata. - ha spiegato Levacovich - Ora continuiamo sulla nostra strada".

La gioia per la prestazione contro i biancoverdi

"Abbiamo continuato sulla falsariga della gara disputata contro il Catanzaro, in cui abbiamo fatto molto bene sotto il punto di vista agonistico. Anche oggi è stato riproposto da parte nostra lo stesso profilo contro una buona squadra come l'Avellino, che ha ottimi giocatori all'interno della rosa. Forse questa è l'unica gara in cui abbiamo centrato la prestazione".