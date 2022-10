Viterbese-Avellino 2-0, tabellino e voti: difesa in tilt nei momenti clou Attacco privo di guizzi, le occasioni da gol passano per le soluzioni personali dei centrocampisti

Nessuna prestazione da sufficienza, difesa in tilt nei momenti topici, Biancolino prova a cambiare modulo e a risvegliare un gruppo in balia delle onde e che non vuole riemergere: con il ko di Viterbo l'Avellino sprofonda in zona playout dopo 9 turni e gli stessi calciatori biancoverdi iniziano a temere per la classifica e la posizione della squadra all'interno del girone C.

Le pagelle dei biancoverdi

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Viterbese-Avellino 2-0

Marcatori: 23' pt Volpicelli, 28' st Polidori

Viterbese (3-5-2): Fumagalli; Semenzato, Ricci, Monteagudo; Rodio (34' st Marenco), Mungo (39' st Di Cairano), Megelaitis, Andreis (12' st D'Uffizi), Nesta; Marotta (12' st Polidori), Volpicelli. All. Levacovich (Filippi squalificato). A disp. Bisogno, Chicarella, Sorrini, Vespa, Manarelli, Aromatario, Mbaye, Simonelli

Avellino (3-5-2): Marcone 5; Illanes 4, Aya 4, Auriletto 5 (1' st Micovschi 5); Rizzo 5, Casarini 5,5, Matera 5 (1' st Russo 5,5), Dall'Oglio 5 (39' st Garetto sv), Tito 5; Murano 4.5 (34' st Ceccarelli sv), Trotta 5 (26' st Gambale 5). All. Biancolino 5.5. A disp. Pane, Pizzella, Moretti, Ricciardi, Maisto

Arbitro: Costanza

Ammoniti: Andreis (V), Volpicelli (V), Megelaitis (V), Fumagalli (V), Russo (A)

Angoli: 4-7

Recupero: 1' pt, 5' st