Virtus Francavilla - Avellino: subito una sorpresa, Rastelli convoca Forte Novità nell'elenco diramato dal tecnico e dalla società irpina: out in 4

Francesco Forte spicca nell'elenco dei convocati presentata dall'Avellino per la sfida contro la Virtus Francavilla. È la vigilia del match alla "Nuoarredo Arena" e Massimo Rastelli inserisce subito l'estremo difensore, titolare nelle ultime due stagioni biancoverdi e che era finito nella lista dei partenti prima e degli esclusi poi dalla rosa per la stagione 2022/2023.

Gli indisponibili

Ramzi Aya salta la trasferta di Francavilla Fontana per un fastidio al polpaccio: l'ex Reggina non sarà a disposizione al pari di Simone Auriletto, che ha riportato un’infiammazione alla spalla in seguito ad uno scontro di gioco durante Viterbese-Avellino, di Antonio Matera, che ha subito una trauma contusivo alla zona pelvica al "Rocchi", e di Mamadou Kanoute, che sta recuperando dal fastidio al ginocchio.

I convocati

Portieri: Pane, Marcone, Pizzella, Forte

Difensori: Rizzo, Tito, Ricciardi, Illanes, Zanandrea, Moretti

Centrocampisti: Franco, Garetto, Casarini, Dall'Oglio, Maisto, Micovschi

Attaccanti: Gambale, Russo, Murano, Di Gaudio, Ceccarelli, Guadagni, Trotta