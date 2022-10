Produce subito effetti la cura Rastelli: Avellino corsaro a Francavilla 2-3 Doppio vantaggio iniziale dei lupi, poi rimontati ma decide nel finale il gol di Dall'Oglio

Sette anni dopo Massimo Rastelli torna sulla panchina dell'Avellino, a caccia di punti a Francavilla Fontana per risollevarsi da un disastroso avvio di campionato. Emergenza in difesa senza Aya e Auriletto, in porta gioca Marcone, Franco torna in mediana. Davanti tandem Murano-Trotta.

PRIMO TEMPO

Dopo un quarto d'ora di studio lupi avanti con Trotta: un mancino preciso a giro sul palo lontano per il vantaggio. Passano quattro minuti e arriva il raddoppio: punizione chirurgica di Franco e Illanes di testa batte Avella.

L'Avellino domina e sfiora il tris, prima con Franco e poi con Moretti ma alla mezz'ora la Virtus accorcia con una gran punizione di Maiorino. Qui la partita sembra cambiare.

Al 40' Marcone è bravo a dire di no al colpo di testa a botta sicura di Mastropietro. Si va al riposo con i biancoverdi avanti ma con i padroni di casa che si sono rialzati pericolosamente nella parte finale di tempo.

SECONDO TEMPO

Ripresa che inizia come si era chiuso il primo tempo: Virtus subito insidiosa e puntuale, al 47', arriva il 2-2 di Patierno, bravo, su assist di Maiorino, a sfruttare una indecisione difensiva. Padroni di casa che prendono decisamente le redini del match e che vanno vicini al clamoroso ribaltone quando al 64' Illanes salva sulla linea su conclusione di Patierno.

Rastelli capisce l'antifona e cambia qualcosa: dentro Gambale e fuori Murano. Fase in cui si susseguono errori da una parte e dall'altra. Al 77' l'Avellino spreca una ottima occasione con Russo che si invola ma spara alto. Intanto Rastelli getta nella mischia anche Di Gaudio per Trotta.

Anche Calabro cambia la sua linea offensiva inserendo Murilo e Perez. Ma è ancora l'Avellino a sfiorare il gol con il colpo di testa di Casarini appena largo.

Il nuovo vantaggio però è nell'aria e si concretizza all'84' quando Dall'Oglio, su spizzata di Gambale, trafigge Avella. La reazione dei pugliesi è tutta in una punizione di Murilo, alta sulla traversa.

Al fischio finale può esplodere la gioia irpina: produce subito i suoi effetti la cura Rastelli, tre punti, i primi fuori casa, e ossigeno puro in classifica per i lupi.