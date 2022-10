Avellino: Serie C alle 12.30, cosa accadrà nelle prossime settimane Il vice presidente della Lega Pro, Vulpis, conferma la sperimentazione anticipata da Ghirelli

Si avvicina il cambio dell'ora, da legale a solare, in programma nella notte tra sabato 29 e domenica 30, e la Lega Pro è pronta ad aumentare il numero di gare con calcio d'inizio alle 12.30 per rispondere al caro energia. Il progetto, già presentato dalla terza serie nazionale con il consiglio direttivo, sarà strutturato con una prima fase di prova.

Vulpis: "Si deciderà se estenderlo o meno"

"È in fase di sperimentazione. - ha affermato il vice presidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, al termine di Virtus Francavilla - Avellino - Si stanno cercando quelle soluzioni per poter far fronte al caro energia, che è un fatto d'attualità, che non nasce dal calcio, ma da un evento che sta sopra le nostre teste come il conflitto russo-ucraino. Il motivo è questo. Stiamo cercando le soluzioni per evitare che i costi possano aumentare. Detto questo, l'ha anticipato già il presidente Ghirelli, è un progetto in fase di sperimentazione. Prima sarà sperimentato, poi si deciderà se estenderlo o se mantenerlo e così via".

Il confronto tra l'esigenze dei club e dei tifosi

"Ci saranno sperimentazioni con stadi e impianti dove è possibile anche farlo. - ha aggiunto Vulpis - Magari ci possono essere delle piazze dove è più difficile mantenere questo orario. Degli esempi ci saranno già nelle prossime settimane e vedremo qual è l'impatto per la presenza del pubblico all'interno dell'impianto".