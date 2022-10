Avellino, riecco Kanoute. Attesa per Rastelli È la vigilia della conferenza stampa di presentazione dopo la vittoria contro la Virtus Francavilla

Ripresa della preparazione per l'Avellino con la tribuna Montevergine aperta alla stampa e al pubblico. Lunga attesa per chi era presente sin dalle 15.30 sugli spalti: la squadra ha sviluppato prima una sessione video per poi raggiungere il manto in erba sintetica per la prima seduta atletica e tecnica della settimana che porterà il gruppo di Massimo Rastelli al match contro la capolista Catanzaro, in programma domenica (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi".

Riecco Kanoute. È la vigilia della conferenza di Rastelli

Si rivede Mamadou Kanoute. Di fatto, il senegalese torna a disposizione anche se non ha lavorato pienamente con i compagni, ma il ritorno dell'attaccante è ormai vicinissimo. Differenziato per Simone Auriletto, Ramzi Aya e Manuel Ricciardi con Federico Casarini in panchina per il primo allenamento settimanale, ma per gestione fisica: nessuna preoccupazione dello staff sul centrocampista. Anche Antonio Matera ha lavorato con i compagni di squadra nel pomeriggio. Domani, a partire dalle 16, sarà conferenza stampa di presentazione per Rastelli.